Slutt på tysk atomkraft

Kjernekraftverket i Emsland in Lingen er ett av de tre siste i Tyskland. Lørdag stenger produksjonen for godt. Arkivfoto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

En epoke er over i tysk kraftindustri når landet lørdag stenger sine tre siste gjenværende atomkraftverk.

Det er gått over 20 år siden tyskerne for alvor begynte å tenke på å stenge landets kjernekraftverk. Tempoet i utfasingen ble trappet opp etter atomulykken i Fukushima i Japan i 2011.

Beslutningen om å kutte atomkraft var populær i et land der motstanden mot denne energiformen var stor og mange hadde Tsjernobyl-ulykken i minne.

Samtidig er det en utfordring å kvitte seg med en effektiv energikilde samtidig som Tyskland i likhet med resten av Europa er på vei bort fra fossil kraft. I tillegg har krigen i Ukraina satt en stopper for billig gassimport.

Det siste årets kraftkrise har ført til at noen av Tysklands nedlagte kullkraftverk er satt i drift igjen, men etter over et halvt århundre er det altså slutt for kjernekraftproduksjonen i Tyskland.