Lula sier USA må slutte å egge til krig

Brasils president Lula da Silva sammen med president Xi Jinping under besøket i Kina. Foto: Ken Ishii / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Brasils president Lula da Silva, som er i Kina, sier at USA burde slutte å oppmuntre til krig i Ukraina og begynne å snakke om fred.

Dermed ville det internasjonale samfunnet kunne overbevise Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å begynne å snakke om fred, mente Lula ved slutten av et besøk i Kina der han møtte president Xi Jinping.

Lulas besøk i Kina hadde som formål å styrke båndene til Kina, som er landets største handelspartner, og vise at Brasil er tilbake på scenen etter fire år med Jair Bolsonaro.

Han forsøker en balansegang ettersom han også søker bedre forbindelser med USA. I februar besøkte han president Joe Biden i Det hvite hus.

Verken Kina eller Brasil har innført sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina, men Brasil har stemt sammen med de fleste av verdens land mot Russland ved avstemninger i FNs hovedforsamling.

Før reisen snakket Lula om at han ville samle en gruppe land for å mekle i krigen. Men på spørsmål om dette fra pressen i Kina, sa han bare at man måtte ha tålmodighet når man snakker med Putin og Zelenskyj.