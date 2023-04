Mexicos president vil stenge nyhetsbyrå

NTB

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sier han vil stenge ned nyhetsbyrået Notimex som i to år har vært lammet av streik mot direktøren han utnevnte.

Notimex ble dannet i 1968 for å rapportere fra Mexicos 32 delstater som de store mediene nesten ikke dekker. Men fredag sa López Obrador at det ikke lenger er behov for byrået siden hans egne daglige pressebrifinger er nok til å holde landet informert.

– Vi trenger ikke et statlig nyhetsbyrå lenger. Det var fra tiden med pressemeldinger. Det er ikke noe vi trenger. Vi har mañanera, sa han og siktet til pressebrifingene sine.

Analytikere sier at stengningen av Notimex er siste steg i López Obradors anstrengelser for å få kontroll over statlige medier, forskning og kulturinstanser.

De ansatte i Notimex gikk til streik i 2020 fordi de hevdet de var blitt trakassert eller hadde fått sparken av Sanjuana Martínez, som López Obrador utpekte til direktør i byrået.

López Obrador sier at de som mister jobben, skal få sluttvederlag når byrået er stengt. Martínez sier hun er helt enig i nedstengningen, og at byrået var tvers gjennom korrupt da hun overtok.