Japans statsminister gjenopptar valgkampen etter røykbombeangrep

En mann blir lagt i bakken etter at det ble kastet en røykbombe mens Japans statsminister Fumio Kishida holdt en tale lørdag. Foto: Kyodo News via AP / NTB

NTB

Ingen ble skadd da en røykbombe ble kastet mot Japans statsminister Fumio Kishida lørdag. Han fortsatte valgkamparbeidet etter kort tid.

En person er pågrepet for å ha kastet brannbomben mot Kishida i fiskehavnen Saikazaki i Wakayama. Statsministeren var i byen for å støtte en kandidat fra hans eget parti ved et lokalvalg.

En høy eksplosjon ble hørt rett etter at en rørformet gjenstand ble kastet mot statsministeren. Kyodo skriver at gjenstanden var en røykbombe, og det så ikke ut til at det var skadde eller materielle skader på stedet.

TV-bilder viser sivilt og uniformert politi som omringer og overmanner en ung mann som trolig var gjerningsmannen, og fører ham bort mens folk rundt skriker i panikk.

Kishida ble straks evakuert til politistasjonen i nærheten, men noen timer senere gjenopptok han valgkamparbeidet.

En kvinne som var til stede, sier til TV-kanalen NHK at hun så en gjenstand som kom flygende bakfra over hodet hennes, og at det kom et høyt smell. Hun flyktet deretter med sine barn.

Japan har trappet opp sikkerheten rundt politikere etter at tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt og drept mens han holdt en valgkamptale i juli i fjor.

Episoden fant sted mens klima- og miljøministre i G7 sitter samlet i Sapporo i det nordlige Japan, dagen før G7s utenriksministre kommer til Karuizawa i Nagano til et møte. Japan er vert for G7-toppmøtet i Hiroshima neste måned.