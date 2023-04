Ingen vedtak på arabisk møte om Syria

Saudi-Arabia, som nylig ble enig med Iran om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene, mener også at Den arabiske liga bør slippe Syria inn i varmen igjen. Denne uka besøkte Syrias utenriksminister Faisal Mekdad (t.v.) Jeddah, der han blant andre møtte Saudi-Arabias viseutenriksminister Waleed Al-Khuraiji (t.h.). Foto: Sana / AP / NTB

NTB

Arabiske ledere møttes fredag i Saudi-Arabia for å diskutere om de igjen skal invitere Syria og president Bashar al-Assad inn i varmen igjen.

Utenriksministrene på møtet var enige om at de arabiske landene må stå i spissen for arbeidet med å løse krigen i Syria, men det ble ikke tatt noen beslutning om å slippe Syria inn Den arabiske liga igjen.

Saudi-Arabia, som nylig besluttet å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene med erkerivalen Iran, hadde invitert til møtet i Jeddah, der utsendinger fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, De forente arabiske emirater, Egypt, Irak og Jordan var på plass.

Spørsmålet de forsøkte å bli enige om, var om Syrias utestengelse fra samarbeidsorganisasjonen Den arabiske liga nå skal oppheves.

Syria ble utestengt etter at regimet knuste et demokratiopprør i 2011, noe som ble startskuddet for borgerkrigen i landet. Mange arabiske land er fortsatt svært skeptiske til Syria, som har Russland og Iran som nære allierte.

Nå er Assad-regimet tilsynelatende på vei inn i varmen igjen, og tidligere i uka besøkte Syrias utenriksminister Faisal Mekdad Jeddah, det første slike besøket i landet siden krigen i Syria begynte. Lørdag innleder han et besøk i Algerie.

Nødvendige steg

Mekdad og hans saudiarabiske motpart Faisal bin Farhan diskuterte «nødvendige steg» for å få en slutt på isolasjonen av Syria, het det i en kunngjøring fra Saudi-Arabia.

De 22 medlemslandene i Den arabiske liga er fortsatt delt i synet på om de skal åpne døra for Syria, en beslutning som også vil bli møtt med protester fra vestlige land.

Assad besøkte tidligere i år både De forente arabiske emirater og Oman, og Tunisia har gjenopprettet de diplomatiske forbindelsene med Syria.

– Spekulasjoner

Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani er derimot lite villig til å slippe Assad og Syria inn i varmen igjen.

– Det foreligger ikke noe forslag om å gjøre dette, det er bare spekulasjoner, sier han i et TV-intervju.

Det er ventet at Den arabiske liga vil fatte et vedtak når det samles til toppmøte i Saudi-Arabia i mai.