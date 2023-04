Russland innfører elektronisk mobilisering

Russland sier at de mobiliserte 300.000 menn i fjor for å styrke den såkalte spesielle militæroperasjonen i Ukraina. Nå varsler Russlands president Vladimir Putin at landet innfører digital mobilisering.

NTB

Russlands president Vladimir Putin signerte fredag en lov om å opprette et elektronisk mobiliseringssystem som skal gjøre mobilisering mer effektivt.

I tillegg til å gjøre innkalling til det militære mer effektivt tar systemet sikte på å lukke hull i den nåværende ordningen.

Loven skal også gjøre det vanskeligere å unngå å bli innkalt.

Russland sier at de mobiliserte 300.000 menn i fjor for å styrke den såkalte spesielle militæroperasjonen i Ukraina. Mobiliseringsordren førte til at minst 100.000 russiske menn flyttet utenlands for å unngå å bli innkalt til krigen.