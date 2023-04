Biden sier han snart kunngjør at han stiller til gjenvalg

President Joe Biden vinker idet han går om bord i presidentflyet Air Force One for å reise hjem etter en reise til Irland. Foto: Niall Carson / PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

President Joe Biden sa fredag at han har bestemt seg for å stille til gjenvalg, og at han vil kunngjøre det formelt «ganske snart».