Biden møtte presten som ga sønnen den siste olje

President Joe Biden på pilegrimsstedet Knock i Irland der jomfru Maria skal ha vist seg. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

President Joe Biden felte en tåre da han møtte presten som ga sønnen Beau den siste olje, under et besøk på et katolsk pilegrimssted i Knock i Irland fredag.