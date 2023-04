15. april – datoen for de dramatiske hendelsene

Så å si aldri faller så svært mange tilsynelatende tilfeldige historiske hendelser i verden på samme dato. 15. april er ett av unntakene.

Datoen ringer kanskje ingen umiddelbare bjeller, rent historisk sett.

15. april er den 105. dagen i året (106. på skuddår) og Ove, Odin, Odd og Oda har navnedag. Men ser man på de største historiske hendelsene som har skjedd på denne dagen, er listen uhyggelig lang.

1815: Tambora-utbruddet

Tambora er en stratovulkan på øya Sombawa i Indonesia. 15. april 1815 hadde den et utbrudd som var det kraftigste i moderne tid. Omlag 10.000 mennesker døde som en direkte følge av utbruddet og i ettertid omkom ytterligere rundt 80.000 som følge av hungersnød og sykdommer på øyene Sumbawa og Lombok.

Året etter, 1816, ble kalt «året uten sommer», som følge av nedkjølingen utbruddet forårsaket over hele kloden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tamboras 10 kilometer brede og én kilometer dype vulkanske krater. Vulkanen er fortsatt aktiv og var åstedet for det største vulkanutbruddet i moderne til i 1815. Les mer Lukk

1865: Lincoln dør etter attentat

Attentatet har nok de fleste hørt om. USAs 16. president, Abraham Lincoln blir skutt av John Wilkes Booth i Fordteateret i Washington D. C. på langfredag 14. april 1865. Presidenten havnet i koma og døde på morgenen dagen etter, 15. april.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En litografi fra 1865, om skal illustrere attentatet på USAs presiden Abraham Lincoln i Fordteateret i Washington D.C. 14. april 1865. Fra venstre ses Henry Rathbone, som reiser seg for å stanse attentatmannen, deretter hans forlovede Clara Harris, så førstedamen Mary Todd Lincoln, før presidenten selv og hans drapsmann John Wilkes Booth Les mer Lukk

Den egentlige planen var at presidenten skulle kidnappes og deretter utveksles med pågrepne konføderasjonssympatisører. Men da Booth hørte Lincoln i en tale ta til orde for å gi de svarte stemmerett, endret han planen.

Booth ble selv skutt og drept 26. april samme år, da han ble omringet av soldater i et tobakkslager i Virginia.

1912: RMS Titanic

Natt til 15. april treffer det transatlantiske passasjerskipet RMS Titanic et isfjell og forliser på sin jomfruferd til New York i USA. Mellom 1350 og 1512 personer omkom i det som er ett av de største og mest kjente maritime katastrofene i fredstid. Kun 705 personer overlevde.

Skipet traff riktignok isfjellet klokken 23.40 14. april, lokal tid, og knappe tre timer senere, klokken 02.20 var skipet på bunnen av Atlanterhavet. Det var 31 norske statsborgere om bord, men kun 10 av dem overlevde.

Se arkivvideo fra 2012: 100 år siden Titanic sank:

Your browser doesn't support HTML5 video. 100 år siden Titanic sank

1989: Hillsborough-tragedien

Det skulle være en festdag med FA-cupsemifinale mellom Nottingham Forest og Liverpool på nøytral bane, Hillsborough stadion i Sheffield i England.

Det var satt opp gjerder mot banen og andre tribuneseksjoner for å hindre bråk, men dette endte tragisk, da Liverpool-supportere uten billett også forsøkte å komme seg inn på feltet. Det ble et enormt trykk inne på feltet, der det anslås at over 3000 personer var inne på et felt kun ment for 1600. Til slutt ga gjerdene etter og flere personer døde som følge av asfyksi, oksygenmangel i folkemengden.

Totalt mistet 96 Liverpool-supportere livet og først i 2012 fikk de en beklagelse og bekreftelse på at supporterne ikke var skyldig i tragedien.

Se videobildene fra Hillsborough-tragedien:

Your browser doesn't support HTML5 video. Se videobildene fra Hillsborough-tragedien

2013: Boston Marathon-bombingen

Det skulle være en løpefest i den amerikanske storbyen Boston, da to bomber eksploderte med 15 sekunders mellomrom i målområdet omkring klokken 14.45 lokal tid. Eksplosjonen drepte tre personer og såret 144, 17 av dem kritisk skadd. Blant de drepte var en gutt på kun åtte år.

Se video: Her smeller det rett foran løperne:

Your browser doesn't support HTML5 video. Her smeller det rett foran løperne

Det hadde ikke vært noen trusler i forkant av angrepet

Etter noen dager gikk FBI ut med en etterlysning og friga to bilder av de mistenkte. Det første til en politijakt 18. april der en politimann ble drept. De to mistenkte var Tamerlan og Dzjokhar Tsarnajev. Tamerlan døde etter skuddskader som følge av skuddvekslingen med politiet, mens Dzjokhar Tsarnajev ble pågrepet og dømt til døden i 2015. Dommen ble først opphevet i 2020, før den ble gjenopprettet i den føderale høyesterettsdomstolen i 2022.

Det hersker fortsatt stor usikkerhet for motivet for angrepet.

2019: Notre-Dame brenner

Det skulle være starten på «den stille uke», uken mellom palmesøndag og påskeaften. Men mandag 15. april 2019 brøt det ut brann i taket på den verdenskjente katedralen Notre-Dame i Paris. Brannen spredte seg til spiret som kollapset sammen med store deler av taket. Først på formiddagen 16. april ble brannen erklært slukket.

Til alt hell ble ingen personer drept eller alvorlig skadet. Katedralen var stengt for restaurering da brannen startet. Årsaken til brannen er enda ikke avklart, men det mistenkes at den skyldes en feil i det elektriske anlegget.

Flere ikoniske gjenstander ble spart for brannen, inkludert rosevinduene, de ikoniske gargouillene og det som skal være Jesu tornekrone.

Se video: Macron lovet å gjenoppbygge Notre-Dame:

Your browser doesn't support HTML5 video. Notre-Dame med store brannskader – Macron lover gjenoppbygging Les mer Lukk

Selv om spiret og taket kollapset, klarte man også å spare selve katedralen. Et nytt spir er under oppbygging og er ventet å være ferdig innen utgangen av 2023. Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt som mål å kunne åpne katedralen igjen til OL i Paris i 2024, men de siste meldingene tyder på at katedralen vil være klar for åpning trolig tidligst mot slutten av 2024.

Men det er ikke bare tragiske hendelser som har skjedd på denne datoen. Også flere riktig så markante personer har blitt født på datoen gjennom tiden, inkludert oppfinneren Leonardo da Vinci (1452 – 1519), Keiserinne Katarina I av Russland (1684-1727), Nord-Koreas «evige president» Kim Il-sung (1912-1994) og, uten sammenligning for øvrig, «norgesvennen» Samantha Fox (1966).

Kilder: SNL, Wikipedia, NTB, ABC Nyheters arkiv