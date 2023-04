Foreldrene sier at fengslet WSJ-journalist elsker det russiske folk

Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich ble pågrepet i Russland 30. mars. Her blir han ført inn i en minibuss for å bli kjørt til Lefortovo-fengselet i Moskva. Foto: AP / NTB

NTB

Foreldrene til Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich, som sitter fengslet i Russland, er optimister og sier at han elsker det russiske folk.

31 år gamle Gershkovich ble pågrepet i byen Jekaterinburg 30. mars og anklages for å ha «samlet informasjon om aktivitetene til et av anleggene til Russlands militærindustrielle kompleks». Han har siden sittet i varetekt.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB hevder Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter, noe han selv, arbeidsgiveren og amerikanske myndigheter avviser.

Tror på lykkelig slutt

Fredag brøt Gershkovichs foreldre tausheten og forsikret blant annet at sønnen, som tidligere jobbet for nyhetsbyrået AFP i Moskva, elsker det russiske folk. De sier også at de er optimister og tror på et lykkelig utfall.

– Dette er en av de amerikanske kvalitetene vi har tilregnet oss, det å være optimistiske og tro på en lykkelig slutt, sier moren Ella Milman til Wall Street Journal.

– Men jeg er ikke dum. Jeg forstår hva det dreier seg om, men det er dette jeg velger å tro, legger hun til.

Følte seg forpliktet

Ella Milman og ektemannen Mikhail Gershkovich flyktet fra daværende Sovjetunionen i 1979 og slo seg ned i New Jersey. Der fikk de fikk to barn, Evan og datteren Danielle.

Mange vestlige journalister forlot Russland da landet invaderte Ukraina, men Evan Gershkovich følte seg forpliktet til å bli værende for å rapportere fra landet, forteller moren.

– Jeg vet at han følte seg forpliktet til å rapportere, han elsker det russiske folk, det gjør han fortsatt, sier hun.

Putin-artikkel

Milman tror at det var sønnens saker om det indre liv i Kreml som fikk myndighetene til å pågripe ham.

– Jeg ble veldig bekymret over en artikkel om Putin i desember, sier hun.

Gershkovich sitter varetektsfengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva og myndighetene har til nå nektet amerikanske diplomater å besøke ham.

President Joe Biden har kalt fengslingen av journalisten for «totalt ulovlig» og har fortalt foreldrene hans at amerikanske myndigheter jobber hardt for å få ham løslatt.