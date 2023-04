Ukraina: Minst åtte drept i russisk angrep

Redningsmannskaper jobber på boligblokka i Slavjansk som ble truffet i et russisk rakettangrep fredag. Minst fem mennesker ble drept, deriblant en to år gammel gutt. Foto: Roman Chop / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En to år gammel gutt er blant de drepte i et russisk rakettangrep mot en boligbygning i Slavjansk by øst i Ukraina, opplyser lokale myndigheter.