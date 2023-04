Juice skal finne liv i verdensrommet

Bildet illustrerer Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) som kretser rundt gassgiganten. Romsonden skal etter planen komme inn i Jupiters bane i juli 2031. Illustrasjon: Esa via AP / NTB

Romsonden Juice startet fredag sin lange ferd gjennom verdensrommet på vei mot Jupiter. Målet er å finne ut om havene på planetens iskalde måner kan huse liv.

Oppskytingen fant sted på den europeiske romfartsorganisasjonen Esas base i Kourou i Fransk Guyana i Sør-Amerika. Til tross for overskyet himmel, lettet raketten som planlagt og uten problemer klokka 9.14 lokal tid fredag.

Et tidligere oppskytingsforsøk ble torsdag avlyst på grunn av faren for lynnedslag.

Juice, som står for Jupiter Icy Moons Explorer, har en lang og kronglete vei før den når gassgiganten Jupiter, som ligger 628 millioner kilometer fra jorda.

Romsonden skal ta i bruk tyngdekraften til flere planeter for å nå sitt endelige mål. Først vil den fly forbi jorda og månen, deretter slynge seg rundt Venus i 2025, før den i 2029 svinger seg forbi jorda igjen.

Når sonden endelig kommer inn i Jupiters bane i juli 2031, vil den analysere solsystemets største planet samt dens tre måner: Europa, Ganymedes og Callisto.

Kandidater til liv i vår bakgård

Månene ble først oppdaget av astronomen Galileo Galilei for mer enn 400 år siden, men ble lenge avskrevet som vertskap for liv.

Oppdagelsen av enorme hav med flytende vann flere hundre år senere, har imidlertid gjort Ganymedes og Europa til de fremste kandidatene for utenomjordisk liv i vår himmelske bakgård.

Romsonden Juice vil hovedsakelig utforske Ganymedes, solsystemets største måne og den eneste som har sitt eget magnetfelt, som beskytter den mot stråling. Nasas Europa Clipper-oppdrag, som etter planen skal lanseres i oktober 2024, vil utforske Ganymedes søsken, Europa.

Ingen av oppdragene vil direkte kunne oppdage eksistensen av liv i verdensrommet, men håpet er å fastslå om månene har de rette forutsetningene. For å kunne fastsette at det er liv der, må man lande og muligens borre i månenes overflater. Det er ikke planlagt for Juice og Europa Clipper-oppdragene.

Hvis det er liv på månene til Jupiter, tror forskere at det mest sannsynlig vil være snakk om primitive mikrober som bakterier, som er i stand til å overleve i ekstreme miljøer.

Prestisjeprosjekt for Europa

Juice har ti vitenskapelige instrumenter – inkludert et optisk kamera, isgjennomtrengende radar, spektrometer og magnetometer – som skal analysere det lokale været, gravitasjonskraften og andre elementer på Ganymedes.

Den har også rekordhøye 85 kvadratmeter med solcellepaneler for å samle så mye energi som mulig på Jupiter, der sollys er 25 ganger svakere enn på jorden.

Juice-oppdraget, som har kostet 18 milliarder norske kroner å få i havn, vil markere første gang Europa sender et romfartøy inn i det ytre solsystemet, altså bortenfor Mars.

– Dette er et ekstraordinært oppdrag som viser hva Europa er i stand til, sier Philippe Baptiste, leder av Frankrikes romfartsorganisasjon CNES.