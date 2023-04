Talsperson mistenker at Navalnyj blir forgiftet

Ifølge den russiske opposisjonspolitikerens talskvinne, Kira Jarmysj, blir Navalnyj muligens forgiftet litt og litt over tid.

– De dreper ham sakte slik at det tiltrekker seg mindre oppmerksomhet, sier Kira Jarmysj ifølge Sky News.

Den siste uken har det kommet flere meldinger om at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er alvorlig syk.

Før helgen skal Navalnyj ha fått akutte magesmerter, og en ambulanse ble tilkalt til fengselet der han sitter innesperret.

Ned åtte kilo

Ifølge talskvinnen har Navalnyj sluttet å spise fordi maten i fengsel forverrer de akutte magesmertene han opplever. Talskvinnen sier han har gått ned hele åtte kilo de siste 15 dagene.

Ifølge Jarmysj skal fengselsvaktene ha gitt Navalnyj flere injeksjoner som behandling mot magesmertene, men de har nektet å identifisere hva de injiserer.

På Twitter skriver Navalnyjs advokat, Vadim Kobzev, at 46-åringen lider av en ukjent sykdom som ikke kan behandles. Advokaten vil kreve at Navalnyj blir utsatt for tester som kan påvise giftige og radioaktive stoffer, skriver NTB.

Aleksej Navalnyj i en domstol i Moskva i mai i år. Bildet kommer fra russiske fengselsmyndigheter. Les mer Lukk

Flyttet til beryktet fengsel

I fjor sommer ble Navalnyj overført fra fengselet han har sittet i siden begynnelsen av 2021, i Pokrov, cirka ti mil øst for Moskva.

Nå befinner opposisjonspolitikeren seg i det hans støttespillere har beskrevet som «et av Russlands mest skremmende fengsler», fangeleiren IK-6 «Melekhovo». Melekhovo ligger 25 mil øst for Moskva.

Russiske medier har flere ganger skrevet om fangeleiren i forbindelse med at fanger skal ha blitt mishandlet.

For kjent til å drepes

Aleksej Navalnyj ble pågrepet for to år siden da han kom tilbake til Russland etter å ha fått behandling i Tyskland som følge av forgiftning med nervegiften novitsjok.

Siden februar 2021 har han sittet i russisk fengsel. I mars 2022 ble han dømt til ni års fengsel, blant annet fordi han brøt meldeplikten mens han lå i koma etter å ha blitt forgiftet med nervegift.

Lawrence C. Reardon, en førsteamanuensis i statsvitenskap ved University of New Hampshire, har tidligere uttalt at en av grunnene til at Navalnyj fortsatt er i live ganske enkelt kan være at han nå er «for kjent til å drepes».