Pentagon-lekkasjen: Dette vet vi om Jack Teixeira (21)

Den siste måneden har det florert bilder av hemmelighetsstemplede dokumenter fra USAs forsvar i sosiale medier. 8. april bekreftet justisdepartementet i USA at de hadde startet etterforskning av saken.

Lekkasjen har blitt beskrevet som en alvorlig fare for USAs sikkerhet, og det finnes ikke grenser for hvilke saker som har sett dagens lys etter lekkasjen. Putin skal ha kreft, USA syns FN-sjefen er for imøtekommende mot Russland og en mulig Nato-operasjon i Ukraina er avslørt.

USA var raskt ute med å rette pekefingeren mot Russland, da tre amerikanske tjenestepersoner hevdet det trolig var russiske eller prorussiske grupper som sto bak lekkasjen.

Mandag 10. april bekreftet amerikanske etterforskere at de trodde lekkasjen kunne være intern, så kom nyheten.

21 år gamle Jack Teixeira, en IT-spesialist i USAs reservestyrker, ble pågrepet hjemme i North Dighton i Massachusetts torsdag. 21-åringen ventes å bli fremstilt for en amerikansk domstol fredag.

Dette vet vi om Teixeira.

Familie med militær bakgrunn

Teixeira skal ha hatt høy sikkerhetsklarering i sin stilling i militæret, fordi han skal ha hatt ansvar for å sikre at nettverkene deres var beskyttet. Les mer Lukk

Ifølge BBC kommer Teixeira fra en familie som har historie med det amerikanske forsvaret. Stefaren hans skal ha pensjonert seg etter å ha tjenestegjort i 34 år. Moren hans har tidligere jobbet frivillig med fokus på veteraner, i tillegg til å ha vært en del av Massachusetts Department of Veterans Services, en avdeling som jobber for å hjelpe veteraner i nød.

21-åringen ble uteksaminert fra high school i 2020. Et år tidligere sluttet han seg til U.S. Air Force National Guard, en reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar. Her fikk han tittelen «Cyber Transport Systems Journeyman», en stilling som i praksis tilsvarer en IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk, ifølge AP.

En anonym tjenesteperson nyhetsbyrået har snakket med, hevder Teixeira skal ha hatt høy sikkerhetsklarering i sin stilling, fordi han angivelig også hadde ansvar for å sikre at nettverkene deres var beskyttet.

«Mannen, myten, legenden»

Teixeira sto i spissen for en lukket chattegruppe kalt «Thug Shaker Central» på det sosiale mediet Discord. I chatterommet var Teixeira kjent som «OG», en forkortelse for Original Gangster, men som av mange tolkes som slang for original eller old school.

Det lukkede chatterommet Thug Shaker Central består ifølge New York Times av rundt 20-30 medlemmer, mesteparten unge menn fra forskjellige land, som deler sin interesser for våpen, rasistiske memer og dataspill.

Et av gruppens medlemmer har ifølge BBC beskrevet Teixeira som en ung, karismatisk våpenentusiast. Flesteparten av de andre medlemmene skal ha vært yngre enn 21-åringen.

I starten av oktober 2022 begynte Teixeira å publisere hundrevis av sider fra hemmelighetsstemplede dokumenter. Flere av dem skal ha inkludert detaljerte krigskart fra Ukraina og konfidensiell informasjon om Russlands krigsmaskin.

Ifølge gruppemedlemmer var målet hans både å imponere og informere.

– Han var mannen, myten, legenden. Alle respekterte ham, sier en ikke navngitt kilde til New York Times.

En tidligere klassekamerat har beskrevet 21-åringen som en snill og stille fyr, ikke en bråkmaker, skriver NTB.

– Det høres mer ut som om det var en dum feil, sa den tidligere klassekameraten til BBC etter Teixeira ble pågrepet i hjembyen torsdag denne uken.

Strafferamme på rundt ti år

Brandon Van Grack, som tidligere jobbet som aktor for justisdepartementet i saker om nasjonal sikkerhet, sier til Reuters at strafferammen forholdene Teixeira er mistenkt for trolig vil være opp mot ti års fengsel. Det gjeøder også om 21-åringen ikke har hatt som intensjon å skade amerikanske interesser, skriver NTB.

– Dette er noen som står overfor det øvrige sjiktet for år i fengsel, sier Van Grack.

Det er «fordi lekkasjene var så skadelige», forklarer han.