Nye detaljer: Kun missil-feil hindret britisk spionfly fra å bli skutt ned

Et britisk spionfly var nære å bli skutt ned av russiske jagerfly over Svartehavet i fjor. Nye detaljer skal vise at kun teknisk feil hindret en potensiell ufrivillig krigshandling.

Det er New York Times som melder om de nye detaljene. De skriver at hendelsen over Svartehavet september i fjor var langt mer alvorlig enn den opprinnelig ble meldt å være og at den kunne blitt en krigshandling rettet mot et Nato-land.

Skjøt missil

New York Times henviser til to amerikanske forsvarskilder, som hevder at den russiske jagerflypiloten hadde feiltolket informasjonen han fikk fra radaroperatørene på bakken. Ifølge lekkasjen trodde piloten han hadde fått tillatelse til å skyte. Dermed hadde han siktet inn flyet av typen RC-135 Rivet Joint og avfyrte et missil. Men en teknisk feil gjorde derimot at missilet ikke skjøt seg ut.

RC-135 Rivet Joint er et elektronisk overvåkningsfly som på folkemunne blir omtalt som et «spionfly» på grunn av sine kapasiteter. Et slikt fly kan ha et mannskap på opp mot 30 personer om bord.

Ifølge kildene til New York Times var det britiske spionflyet i internasjonalt luftrom og overvåket kommunikasjonen mellom den russiske piloten og radaroperatørene på bakken.

Tonet ned dramaet

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace omtalte hendelsen overfor underhuset i det britiske parlamentet i oktober i fjor. Da sa han at to russiske jagerfly av typen Su-27 fløy «hensynsløst» og var bare få meter unna det britiske flyet.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace fortalte en nedtonet versjon da han omtalte hendelsen overfor underhuset i fjor.

Wallace sa også at et missil ble avfyrt av et av de russiske jagerflyene et stykke unna det britiske flyet, men ikke at flyet var nær ved å bli skutt ned, som det lekkede dokumentet forklarer, skriver Washington Post.

Wallace sa den gang at missilavfyringen skyldtes en teknisk feil og opplyste at han hadde diskutert hendelsen med russiske myndigheter.

Den russiske ambassaden i Washington har ikke ønsket å kommentere opplysningene overfor New York Times.