Orbán: Ungarn og USA har ulike syn på krigen

Ungarns statsminister Viktor Orbán sier landet hans og USA har ulike syn på krigen i Ukraina. Arkivfoto: Denes Erdos / AP / NTB

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orbán sier i et intervju at USA er en viktig alliert av landet hans, men at de har ulike syn på krigen i Ukraina.