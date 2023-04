Ungarsk politi fant 17 migranter stuet inn i lastebil

NTB

Politiet i Ungarn har funnet 17 mennesker stuet inn et dårlig ventilert skjulested på en tyrkiskregistrert lastebil. Migrantene trengte umiddelbar helsehjelp.

Politiet sier rask handling basert på tips fra rumenske myndigheter gjorde at liv ikke ble tapt da lastebilen ble stoppet nær grensen sør i Ungarn. Da bilen ble stoppet nær landsbyen Kistelek, ble ambulanse tilkalt for å ta hånd om 16 egyptere og én libyer.

En tyrkisk statsborger er pågrepet for menneskesmugling.

I februar ble 18 afghanere funnet døde i en forlatt lastebil i nærheten av Bulgarias hovedstad Sofia.

Tusenvis av mennesker på flukt fra krig og fattigdom i Midtøsten, Afrika og Asia tar seg til Europa via Balkan. Ungarn har bygd et gjerde langs grensen mot Serbia, men ruten via Ungarn brukes fortsatt av mange.