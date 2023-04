Inflasjonen i Sverige faller mer enn ventet

NTB

Inflasjonen i Sverige falt til 10,6 prosent i mars, ifølge landets statistiske sentralbyrå. Matprisene fortsetter å stige, men ikke like raskt som måneden før.

– Endelig positive nyheter. Dette gir håp om at vi ha lagt inflasjonstoppen bak oss. Også endringen den siste måneden er mindre, noe som viser at vi har kommet inn i et roligere tempo, sier sjefanalytiker Susanne Spector i Nordea.

Fra februar til mars steg konsumprisindeksen (KPI) med 0,6 prosent, viser tallene fra statistikkbyrået SCB.

En sammenstilling gjort av Bloomberg viste at økonomene på forhånd regnet med en økning i KPI på rundt 11 prosent på årsbasis. I februar lå prisveksten på 12 prosent.

Venter fortsatt renteøkning

Også de underliggende inflasjonsmålene synker mer enn ventet. Når energiprisene utelates, sank inflasjonen fra 9,3 prosent til 8,9 prosent, mens forventningene var på 9,1 prosent. Riksbankens viktigste mål KPIF landet på 8,0 prosent i mars, sammenlignet med 9,4 prosent i februar. Her lå forventningene på 8,3 prosent på årsbasis.

Nordea regner fortsatt med at Riksbanken øker styringsrenten med et halvt prosentpoeng på sitt neste møte, men Spector sier de nye inflasjonstallene øker sannsynligheten for at endringen bare blir 0,25 prosentpoeng.

Matprisene vokser saktere

Matprisene er med på å trekke inflasjonen opp. Den siste måneden økte de med 1,2 prosent, mens årsveksten var på 19,7 prosent. I februar var tallet 21 prosent, ifølge SCB.

– Ser vi bakover i tid, pleier matprisene i snitt å øke med en halv prosent i mars, så det vi ser nå er fortsatt en høy prisvekst. Men den er ikke like høy som den har vært i det siste, sier prisstatistiker John Eliasson i SCB.