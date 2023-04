Omstridt pensjonsreform i Frankrikes forfatningsdomstol

Det har vært omfattende protester mot Emmanuel Macrons planlagte pensjonsreform, som her i Paris denne uken. Fredag skal forfatningsdomstolen si om planene er i tråd med grunnloven. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

Mye står på spill når Frankrikes forfatningsdomstol fredag skal vurdere om president Emmanuel Macrons omstridte pensjonsreform er i tråd med grunnloven.

Det har vært omfattende demonstrasjoner mot reformen, som blant annet innebærer at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år og at opptjeningsperioden for å få full pensjon økes til 43 år. Regjeringen håper på grønt lys fra domstolen – som trolig kommer med noen mindre forbehold – og håper det vil roe ned protestene.

– Landet må fortsette å gå videre, jobbe og ta tak i utfordringene som venter oss, sa Macron nylig på et statsbesøk i Nederland.

Både fagforeninger og opposisjonen advarer og sier debattene og protestene ikke vil forsvinne over natten, selv om forfatningsdomstolen skulle gi tommelen opp. Fagforeningene – og mange demonstranter – vil presse Macron til ikke å sette reformen ut i livet, men heller finne en annen løsning.

– Han må trekke lovforslaget. Hvis ikke, kommer han ikke til å klare å styre landet, sier den ferske lederen i fagforeningen CGT, som har ledet an i protestene.

Misnøyen gjelder ikke bare innholdet i reformen, men også det faktum at Macron brukte en grunnlovsbestemmelse til å presse den gjennom uten en endelig avstemning i nasjonalforsamlingen.