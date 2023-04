Syklonen Ilsa herjer Australias nordvestkyst

Syklonen Ilsa, den kraftigste i Australia på åtte år, rammet landets nordvestkyst fredag. Heldigvis synes de største skadene å ha blitt unngått. Stormen avtok i styrke etter hvert som den beveget seg innenlands. Foto: Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT) via AP / NTB

