IAEA: Atomkraftverket i Zaporizjzja lever på lånt tid

Sikkerhetssituasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja er svært alvorlig, advarer leder Rafael Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået etter at to landminer har gått av nære kraftverket. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Vi lever på lånt tid, advarer leder Rafael Grossi for Det internasjonale atomenergibyrået etter at to landminer har gått av nær atomkraftverket i Zaporizjzja.