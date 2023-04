Nord-Korea sier de testet ny type rakett

Nord-Korea sier det var en interkontinental ballistisk rakett med fast drivstoff som ble testet torsdag. Det er en ny teknologi for nordkoreanerne. Her ser sørkoreanere på et TV-innslag om den siste i en lang rekke våpentester i nabolandet dette året. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

NTB

Nord-Korea hevder det var en interkontinental ballistisk rakett drevet på fast drivstoff de skjøt opp torsdag. Kim Jong-un fulgte oppskytingen med familien.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at raketten har navnet Hwasong-18, og at den vil styrke landets mulighet til å bruke atomvåpen til motangrep.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un bivånet testoppskytingen.

Ved hans side var kona, søsteren og datteren, viser bilder frigitt av KCNA. Datteren har også vært til stede ved en rekke andre våpentester det siste året, og det er blitt spekulert på at hun en dag kan bli farens etterfølger.

– Ekstrem uro og frykt

Kim advarer om at raketten konstant vil sette «ekstrem uro og frykt i dem ved å gjennomføre fatale og offensive motangrep helt til de legger fra seg sin meningsløse tankegang og hensynsløse handlinger».

Testen beviste den «nye interkontinentale rakettens militære effektivitet», skriver KCNA, og legger til at den vil dramatisk bedre landets strategiske evne til avskrekking og beredskap for motangrep.

Nord-Korea har kritisert Sør-Korea og USAs nylige militærøvelser som han sier øker spenningen, og har trappet opp våpentestingen de siste månedene.

Gjør framskritt

Sør-Korea sa torsdag at de trodde det var snakk om en slik rakett. I en uttalelse beskriver landets forsvarsdepartement oppskytingen som en «mellomfase-test».

Videre heter det at nordkoreanerne trenger mer tid og innsats for å fullføre systemet, og at nabolandets teknologi ikke er så velutviklet at den kan beskytte stridshodene på de interkontinentale missilene fra de harde forholdene ved gjeninntreden i atmosfæren.

Sør-Koreas forsvarsminister sa til landets folkevalgte i mars at Nord-Korea trolig ikke har teknologien til å plassere atomstridshoder på sine nyere kortdistansemissiler ennå, men han erkjente at Pyongyang gjør betydelige framskritt.

Vanskeligere å stanse

Sammenlignet med raketter drevet av flytende drivstoff, er raketter drevet av fast drivstoff enklere å lagre og transportere, mer stabile og raskere å gjøre klare til oppskyting. Dermed er de også vanskeligere å oppdage og ødelegge før de når målet.

På en militærparade i Pyongyang i februar viste nordkoreanerne fram rekordmange raketter, blant dem det analytikerne den gang sa kunne være en ny rakett drevet på fast drivstoff.

Torsdagens oppskyting førte til oppstyr på den japanske øya Hokkaido, der innbyggerne ble bedt om å søke tilflukt fordi raketten ble antatt å kunne lande nær eller på øya. Det viste seg imidlertid ikke å være noen fare.