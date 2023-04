Kilder: Russland forbereder Krim-halvøya på ukrainsk motoffensiv

Kontoer på Telegram viser nå hvordan Russland graver skyttergraver på strendene på Krim-halvøya. De har også stengt strendene for publikum.

Ukrainerne er ventet å starte en kraftig motoffensiv når som helst.

Det er også russerne klar over, som gjør det de kan for å forberede seg.

Ifølge Newsweek, som siterer Information Resistance, en ikke-statlig ukrainsk gruppe som jobber for å bekjempe desinformasjon, skal Russland nå ha begynt å grave skyttergraver på strendene på Krim.

Forbyr svømming

På sin Telegram-konto har Information Resistance publiserte et bilde som viser en tom strand med det som ser ut til å være russiske forsvarsfestninger langs kysten, skriver Newsweek.

Også Crimean Wind, en ukrainsk nyhetskanal på Telegram, la ut en video som ser ut til å vise skyttergraver som bygges langs strendene på Krim.

I tillegg skal nylig publiserte satellittbilder fra Maxar vise russiske styrker som bygger et omfattende nett av forsvarsfestninger på Svartehavshalvøya.

Innbyggerne på Krim-halvøya har også fått forbud mot å bade og svømme ved strendene. Information Resistance siterer en resolusjon vedtatt av landsbyrådet, hvor det står at svømming vil være forbudt i landsbyene Shtormove og Popivka vest i Saky-distriktet på Krim på kysten av Svartehavet og Donuzlavsjøen.

Vil gjenerobre Krim

Krim-halvøya har vært under Russlands styre siden den ulovlige annekteringen i 2014. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har gitt uttrykk for at krigen ikke er over før Ukraina har gjenerobret hele Ukraina. Da også Krim.

Samtidig fryktes det for at en gjenerobring av Krim vil være en av Russlands president Vladimir Putins «røde linjer», og at han vil ta i bruk taktiske atomvåpen for å forsvare territoriet.

