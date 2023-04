Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj skal ha gått mye ned i vekt de siste to ukene etter å ha fått akutte magesmerter. Hans støttespillere mistenker at han er forgiftet i fengsel.

NTB

Den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har sluttet å spise fordi maten i fengsel forverrer de akutte magesmertene, ifølge talskvinnen hans.

– Han spiser ikke noe som helst fordi han er ilagt forbud mot å motta pakker med mat utenfra eller kjøpe mat i fengselsbutikken, og maten som fengselet selv gir ham, forverrer magesmertene hans, sier Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj.

Hun sier at hun er redd for Navalnyjs helse og hevder at han ikke har fått tilstrekkelig medisinsk hjelp.

Talskvinnen sa tidligere i uken at Navalnyj fikk akutte magesmerter før helgen. Ambulanse ble tilkalt, og 46-åringen ble flyttet ut av enecellen han satt på.

Han skal ha gått ned 8 kilo i vekt i løpet av to uker.

Navalnyjs støttespillere mistenker at han er utsatt for forgiftning.