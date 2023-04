Analytiker: En ukrainsk offensiv er usannsynlig hvis Ukraina ikke mottar flere kjøretøy

For å kunne gjennomføre en offensiv er Ukraina avhengig av letter kjøretøy som kan støtte stridsvognene, mener forsvarsanalytiker. Bildet viser amerikanske Bradley-vogner i Syria. Disse kan transportere infanteri på slagmarken.

Ukrainas nye stridsvogner kan ikke stå for en ny offensiv alene, mener analytiker.

De siste månedene har det vært mye snakk om en mulig ukrainsk våroffensiv i det krigsherjede landet. Til hjelp har Ukraina mottatt stridsvogner fra flere vestlige land, deriblant Norge. Ukraina har også stridsvogner fra Russland og Sovjetunionen i sitt arsenal.

Forsvarsanalytikeren Félix Arteaga ved Det Kongelige Elcano-instituttet i Spania mener stridsvognene ikke kan utføre en offensiv mot de russiske styrkene i det østlige Ukraina alene. Stridsvognene må støttes av lettere kjøretøy.

– Verken Russland eller Ukraina har kapasitet til å starte en offensiv per tallene vi har nå, sier Arteaga til Euronews.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Arteaga: Dette må Ukraina ha

Arteaga mener Ukraina må ha mer utstyr egnet til både transport og kamp. Han peker på det amerikansk-produserte terrengkjøretøyet HMMWV, også kjent som Humvee, og den pansrede kampvognen Bradley fra samme land. Sistnevnte regnes ikke som en panservogn i tradisjonell forstand da den har en helt annen rolle i strid.

For øyeblikket driver både Ukraina og Russland en form for skyttergravskrig ved fronten i Øst-Ukraina. Uten flere kjøretøy, våpen og ammunisjon vil ikke situasjonen endre seg, mener analytikeren.

– I de kommende ukene ser det ikke ut til at noen kan gjennomføre en offensiv så omfattende som nødvendig for å bryte de defensive stillingene.

Se video:Russisk kampfly går i bakken (saken fortsetter under videoen).

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går det russiske flyet i bakken

Et mangfold av våpen

Direktør i den Washington-baserte stiftelsen og tenketanken Defense of Democracies, Bradley Bowman, påpeker overfor Euronews at en ukrainsk offensiv krever at flere typer våpensystemer og annet utstyr samarbeider, men da må dette utstyret være på plass.

De hardeste kampene mellom ukrainske og russiske styrker foregår for øyeblikket i Donbas-regionen langt øst i Ukraina. Skyttergravskrigen Félix Arteaga omtaler oppstår som følge av at ingen av partene er betydelig sterkere enn den andre.

Skal man tro Arteaga og Bowman er Ukraina avhengig av flere kjøretøy for å ta krigen ut av den statiske fasen den nå er i.