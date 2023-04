Russland hevder Bakhmut er omringet – Ukraina avviser påstanden

Et kors i bakgården til en boligblokk markerer graven til en lokal innbygger som ble drept i et russisk angrep i Bakhmut i Donetsk. Byen har vært åsted for noen av krigens kraftigste kamper. Foto: Iryna Rubakova / AP / NTB

NTB

Russland hevder at ukrainske styrker er sperret inne i Bakhmut, som ligger ved frontlinjen. Ukraina avviser dette.

– Luftbårne styrker gir støtte til angrepssoldater som rykker fram og hindrer ukrainske reservesoldater i å komme inn i byen, og fiendtlige enheter å trekke seg tilbake fra byen, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

I uttalelsen heter det også at Wagner-soldater, som skal ha stått i spissen for angrepet, er i intense kamper for å drive ut ukrainere fra sentrum av byen.

Ukraina benekter overfor nyhetsbyrået AFP at deres styrker er sperret inne i Bakhmut.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin mener på sin side at det er for tidlig å si at russerne har omringet byen.

De siste dagene har flere russiske korrespondenter publisert bilder fra innsiden av byen, hvor det ser ut til at russerne har gjort store fremrykninger.

Bakhmut hadde en befolkning på 70.000 mennesker før Moskva startet sin offensiv. Både Russland og Ukraina antas å ha lidd store tap i kampene, til tross for at analytikere sier at byen har liten strategisk verdi.

