Ukraina-minister: – Svartehavet må bli et Nato-hav

Rumenske marinesoldater under en militærøvelse i Svartehavet. Ukrainas utenriksminister tar til orde for å i større grad integrere Ukrainas forsvar, med forsvarene til de øvrige Nato-landene i Svartehavet, Romania, Bulgaria og Tyrkia.

Ukrainas forsvarsminister Dmytro Kuleba mener Svartehavet bør bli som Østersjøen, med et omfattende sikkerhetssystem utviklet for landene i regionen.

– Svartehavet er avgjørende i å sørge for at hele Europa er fredfullt og fremtidsorientert, sier Kuleba fra videolink under en sikkerhetskonferanse for Svartehavet i Bucuresti i Romania, ifølge Reuters.

– Dessverre er det også et eksempel på hvor raskt ting kan gå galt om man neglisjerer trusler, fortsatte han.

– Jeg ser vi alle forstår nå at frykt ikke lenger er en strategi. Det er på tide å bygge ut et omfattende sikkerhetsnettverk for alle nasjonene i regionen som føler seg truet av den galningen på frifot (Russland og Kreml journ.- anm.) Det er på tide å gjøre Svartehavet om til hva Østersjøen har blitt – et Nato-hav. Denne krigen har bevist at sikkerhet i regionen er udelelig. En trussel mot én er en trussel mot alle, sa Kuleba ifølge Ukrinforum sin korrespondent.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba talte til Svartehavskonferansen i Bucuresti fra videolink torsdag.

Ifølge Reuters tok han til orde for å integrere luft– og missilforsvarssystemene til Ukraina, med de til de Nato-allierte landene i Svartehavet og Østersjøen.

Omringet av Nato-land

Svartehavet er delt mellom Nato-landene Tyrkia, Romania og Bulgaria, samt Ukraina og Georgia, som begge har ønsket å bli med i Nato, men ikke fått innpass, i tillegg til Russland. Etter at Finland, og trolig etter hvert Sverige blir medlem av Nato, vil Russland også der være «omringet» av Nato-land.

Svartehavet er ekstremt viktig både for Russland og Ukraina for å få eksportert varer, som blant annet verdens største kornlagre. Russlands blokkade av ukrainske havner holdt på å skape sultkatastrofer, frem til Tyrkia og FN klarte å forhandle frem en Svartehavs-avtale.

Kuleba påpekte at Vesten aldri har hatt en stabil strategi for Svartehavet, mens Russland, ifølge ham selv «alltid har hatt en aggressiv, revansjistisk og barbarisk strategi».

Nato-toppmøte unik mulighet

Den ukrainske forsvarsministeren tar til orde for at man i Nato-toppmøtet i Vilnius bør ta skritt for å omgjøre det han kaller vestlig tvil og frykt, da man i 2008 lukket døra for nettopp Ukraina og Georgia inn i Nato. Russland svarte umiddelbart med å angripe begge.

– Noen ledere fant da ut at det var en bedre strategi å holde galningen glad, det inkluderte å etterlate hans potensielle ofre forsvarsløse, sa Kuleba.

– Nato-møtet er en mulighet til å vise at døren ikke bare er åpen, men at det også er en plan for når og hvordan Ukraina vil bli med.

