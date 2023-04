Wikipedia-eier bøtelagt av Russland for å ikke fjerne «feilinformasjon»

NTB

Stiftelsen Wikimedia, som driver blant annet nettleksikonet Wikipedia, er ilagt en bot på 2 millioner rubler i en russisk domstol.

Boten er for å ikke ha fjernet det domstolen i Moskva anser som «feilinformasjon» på Wikipedia om krigen i Ukraina, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax.

Boten tilsvarer omtrent 250.000 norske kroner.

Wikimedia har fått en rekke bøter i forbindelse med at Russland forsøker å slå ned på uavhengige informasjonskilder. Wikimedia har tidligere uttalt at informasjon som russiske myndigheter har motsatt seg, har et godt kildegrunnlag og er i tråd med Wikipedias standarder.