Belarus utleverer faren til russisk jente som tegnet antikrigstegning

Datterens tegninger førte til at Aleksej Moskaljov ble dømt for å vanære den russiske hæren. Etter å ha rømt til Belarus, blir han nå utlevert til hjemlandet. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Russiske Aleksej Moskaljov utleveres fra Belarus til Russland etter at datteren hans laget en antikrigstegning på skolen, ifølge et statlig nyhetsbyrå.

Mens den 13 år gamle datteren ble sendt på barnehjem, ble 54 år gamle Moskaljov pågrepet i hjemlandet og deretter dømt for å ha satt den russiske hæren i vanære. Dette ble forbudt kort tid etter invasjonen av Ukraina for et drøyt år siden. Moskaljov avviser anklagen.

Han rømte fra husarrest rett før straffeutmålingen i saken og tok seg til Belarus. Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti siterer en belarusisk tjenestemann som sier Moskaljov utleveres til hjemlandet. Der venter en dom på to års fengsel.