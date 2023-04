Ankedomstol opprettholder godkjenning av abortpille i USA

En føderal ankedomstol i USA har sørget for at abortpiller med mifepriston fortsatt vil være tilgjengelig. Arkivfoto: Allen G. Breed / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En føderal ankedomstol i USA har sørget for at abortpiller med mifepriston fortsatt vil være tilgjengelig, tross et pågående søksmål for å forby pillen.