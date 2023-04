Asean fordømmer luftangrep på landsby i Myanmar

Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia (Asean) fordømmer luftangrepet mot en landsby i Myanmar der så mange som 100 personer, blant dem sivile, ble drept. Foto: Kyunhla Activists Group via AP / NTB

NTB

Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia (Asean) fordømmer luftangrepet mot en landsby i Myanmar der så mange som 100 personer, blant dem sivile, ble drept.

Militærjuntaen i Myanmar bekreftet onsdag å ha gjennomført luftangrepet, som er møtt med fordømmelse også fra FN og en rekke vestlige land.

– Folkets forsvarsstyrke (PDF) holdt en åpningsseremoni av sitt kontor tirsdag morgen ved 8-tiden i landsbyen Pazi Gyi. Vi angrep det stedet, sa juntaens talsmann Zaw Min Tun.

Det offisielle dødstallet er ikke klart, men flere medier melder at det er snakk om rundt 100. En lokal innbygger som er involvert i redningsarbeidet, sier til AFP at det ligger strødd levninger over hele området og anslår at minst 120 ble drept.

Myanmar har vært preget av kaos siden militærjuntaen kuppet makten tidlig i 2021. Juntaen fulgte opp med å slå knallhardt ned på demonstrasjoner, og flere opposisjonelle har tatt til våpen for å kjempe. Siden kuppet er over 3.100 mennesker drept i militærets hardhendte fremferd mot opposisjonen, ifølge en lokal overvåkingsgruppe.

– Alle former for vold må umiddelbart opphøre, særlig bruken av vold mot sivile, heter det i en uttalelse fra Indonesia, landet som har det nåværende lederskapet.

– Dette vil være den eneste veien å skape et miljø som bidrar til inkluderende nasjonal dialog for å finne en bærekraftig, fredelig løsning i Myanmar, heter det videre.

En fredsplan utarbeidet av Asean, som innebærer at kampene opphører og at det innledes dialog, har ikke blitt innført.