Ghana godkjenner malariavaksine

NTB

Ghanesiske myndigheter har gitt grønt lys til en malariavaksine utviklet av universitetet i Oxford. Håpet er at vaksinen kan produseres billig og i stor skala.

– Vaksinen er godkjent til bruk for barn som er mellom 5 og 36 måneder gamle, skriver universitetet i en uttalelse.

– Håpet er at dette viktige første steget vil gjøre at vaksinen kan hjelpe ghanesiske og afrikanske barn med å effektivt bekjempe malaria, heter det videre.

Universitetet kunngjorde i september at en påfyllingsdose av malariavaksinen gir god beskyttelse mot sykdommen. Håpet er at vaksinen kan produseres i stor skala og til lav pris innen noen års tid.

Oxford-forskerne tror vaksinen kan være et vendepunkt i kampen mot den myggbårne sykdommen som krevde 627.000 menneskeliv – stort sett afrikanske barn – bare i 2020.

En annen vaksine som er produsert av britiske GSK, ble i fjor den første til å bli anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Den er nå gitt til mer enn en million barn i Afrika. Men forskning viser at effektiviteten til GSK-vaksinen bare er rundt 60 prosent, og at den blir betydelig lavere over tid – også med en påfyllingsdose.

I en forskningsrapport i fjor het det at Oxford-vaksinen er 77 prosent effektiv i å motarbeide malaria. Det er den første til å nå WHO-målet om 75 prosent effektivitet.