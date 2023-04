Ny utvist demokrat gjeninnsatt i Tennessee

Demokratene Justin Jones (t.v.) og Justin Pearson ble utvist fra delstatsforsamlingen i Tennessee etter å ha demonstrert for strengere våpenlovgivning. Demonstrasjonen var i strid i med forsamlingens regelverk. Nå er begge to gjeninnsatt. Foto: George Walker IV / AP / NTB

NTB

Justin Pearson, en av to unge demokrater som ble utvist fra delstatsforsamlingen i Tennessee etter å ha demonstrert for strengere våpenlover, er gjeninnsatt.

Pearson og Justin Jones ble i forrige uke utvist av republikanerne som har overveldende flertall i forsamlingen. I forkant hadde de demonstrert for strengere våpenlover i selve kammeret i forsamlingen, i strid med gjeldende regler.

Begge to er unge, svarte menn som nylig ble innvalgt. Jones ble gjeninnsatt allerede mandag av et byråd i Nashville, og representerer igjen valgdistriktet sitt fram til det holdes suppleringsvalg.

Onsdag ble også Pearson, som representerer et distrikt i Memphis, gjeninnsatt.

– Dere kan ikke utvise håp. Dere kan ikke utvise rettferdighet. Dere kan ikke utvise stemmen vår, sa Pearson etter avstemningen. Det ventes at han returnerer til Nashville torsdag for å bli tatt i ed for andre gang.

Det var 30. mars, etter en skoleskyting i Nashville den samme uka der tre niåringer og tre ansatte ble drept, at de to ledet en demonstrasjon mens det pågikk en debatt. De ble støttet av partifellen Gloria Johnson og sinte innbyggere som tok til orde for strengere våpenlovgivning.

Johnson unngikk med knappest mulig margin å bli utvist, og sa etter avstemningene at hun tror hun fikk beholde plassen fordi hun er hvit. Alle tre har kritisert utvisningene som udemokratiske.

Saken har fått stor oppmerksomhet i USA. Mange sentrale demokrater har gått ut med støtte, blant dem visepresident Kamala Harris, som besøkte dem forrige uke.