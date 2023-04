Mor til Louisville-skytter forsøkte å ringe nødnummeret for å advare

Politifolk utenfor banken i Louisville i Kentucky der en ansatt mandag åpnet ild og drepte fem mennesker. Skytterens mor ringte nødnummeret for å advare om sønnen. Foto: Matt Stone / Courier Journal via AP / NTB

NTB

Moren til 25-åringen som mandag skjøt og drepte fem i banken i Louisville i Kentucky der han jobbet, ringte nødnummeret 911 flere ganger for å advare om sønnen.

Onsdag, noen timer før hundrevis av innbyggere samlet seg for å minnes de drepte, ble flere av nødanropene offentliggjort. Blant dem var et fra en ansatt som ble vitne til angrepet gjennom et videomøte.

Skytteren er blitt identifisert som 25 år gamle Connor Sturgeon, som var ansatt i Old National Banks Louisville-avdeling. I tillegg til de fem som ble drept, ble ni skadd. Gjerningsmannen kringkastet angrepet på Instagram.

Mandag, mens det rant inn anrop fra panikkslagne bankansatte mens skytingen pågikk, ringte en kvinne som identifiserte seg som Sturgeons mor, til byens nødanropslinje. Hun virket tydelig rystet, og sa til telefonoperatøren at hun hadde fått beskjed fra sønnens romkamerat om at sønnen hadde lagt igjen en lapp som kunne tyde på at han hadde våpen og var på vei til banken.

– Han har aldri skadd noen, han er en veldig bra gutt. Vi eier ikke engang våpen, jeg vet ikke hvor han skulle ha fått tak i et våpen, sa kvinnen.

Gjerningsmannens familie sa i en uttalelse onsdag at han hadde slitt med psykiske problemer som de «hadde jobbet aktivt med» før skytingen. Videre skrev de at det «aldri var noen tegn eller noe som kunne tyde på at han var kapabel» til å begå et slikt massedrap.