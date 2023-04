Syria på vei inn i den arabiske varmen igjen

Syrias utenriksminister Faisal Mekdad (t.v.) ble tatt imot av Saudi-Arabias viseutenriksminister Waleed al-Khurajii på flyplassen i Jeddah onsdag. Mekdad møtte også landets utenriksminister, det første slike møtet siden den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011. Møtet er det største steget mot en normalisering av forholdet mellom Syria og resten av den arabiske verden. Foto: Sana via AP / NTB

NTB

Utenriksministrene til Syria og Saudi-Arabia diskuterte onsdag hva som skal til for å få Syria ut av den diplomatiske fryseboksen i den arabiske verden.

Syrias utenriksminister Faisal Mekdad var onsdag Jeddah i Saudi-Arabia, der han møtte sin saudiarabiske motpart Faisal bin Farhan. Besøket er det første i sitt slag siden før den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011.

Samtalene skjer i «et forsøk på å komme fram til en politisk løsning på den syriske krisen som kan bevare enheten, sikkerheten og stabiliteten i Syria», het det i en kunngjøring fra Saudi-Arabias utenriksdepartement før samtalene.

Da het det også at de to utenriksministrene skulle diskutere «tilrettelegging for retur av syriske flyktninger» samt hvordan man kan «sikre humanitær tilgang til de rammede områdene i Syria».

Tilbake i fellesskapet

Etter møtet meldte det saudiarabiske utenriksdepartementet at de to diskuterte «de nødvendige stegene» for å gjøre slutt på isoleringen av Syria. Håpet er å komme fram til en «nasjonal forsoning» i Syria som så kan bidra til å ta «Syria tilbake i det arabiske fellesskapet og tilbake til landets naturlige rolle i den arabiske verden».

De to bekreftet også at det vil bli tatt steg for å gjenetablere konsulære tjenester, og de kunngjorde planer om å gjenoppta flygninger mellom landene.

Oppmykningen i forholdet er det største av flere trekk arabiske land har tatt mot å normalisere forholdet til Syrias president Bashar al-Assad. Onsdagens møte kommer noen uker etter at Mekdad møtte de syriske og jordanske utenriksministrene, også det for første gang på mer enn et tiår.

Isolert Assad

Assad har i stor grad vært isolert siden starten av borgerkrigen i Syria, men flere land har den siste tiden åpnet døra for ham. Godt hjulpet av Iran og Russland har Assad klarte å ta tilbake kontrollen over mye av Syria, og Saudi-Arabia har sagt at det ikke fungerer å isolere ham.

Begge parter er enige om behovet for at den syriske staten tar kontroll over alt territorium «og gjør slutt på væpnede gruppers tilstedeværelse».

Utsendinger fra ni arabiske land samles fredag i Jeddah for å diskutere om han bør inviteres til neste måneds toppmøte i samarbeidsorganisasjonen Den arabiske liga. Diplomatkilder opplyser til Reuters at Saudi-Arabia planlegger å invitere Assad, men nyhetsbyrået skriver at det uklart om det er oppslutning om dette.

Tidligere i år besøkte den syriske presidenten De forente arabiske emirater og Oman. Saudi-Arabia innledet i mars samtaler med Damaskus om å gjenoppta de diplomatiske forbindelsene med landet. Syria og Tunisia har blitt enige om å gjenåpne sine respektive ambassader, melder landene onsdag.