Navalnyj på enecelle tross dårlig helse

Et bilde av Aleksej Navalnyj fra et videoopptak under et rettsmøte i oktober i fjor. Foto: Det russiske fengselsvesenet / AP / NTB

NTB

Tross alvorlig sykdom er den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj igjen satt på enecelle, ifølge medarbeiderne hans.

På meldingstjenesten Telegram skriver de at han ble flyttet tilbake til enecellen mandag. Samtidig er han ilagt nye restriksjoner på kjøp av mat og brevskriving, og hans daglige opphold i luftegården er flyttet til klokken 7 om morgenen.

Tidligere har Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj opplyst at han fikk akutte magesmerter før helgen. Ambulanse ble tilkalt, og 46-åringen skal da ha blitt flyttet ut av enecellen.

I løpet av to uker skal Navalnyj ha gått ned 8 kilo i vekt. Men han får ikke skikkelig behandling, ifølge advokat Vadim Kobzev.

Navalnyjs støttespillere mistenker at han er utsatt for forgiftning. De hevder også at han utsettes for gjengjeldelse i fengselet etter at stiftelsen hans publiserte en artikkel om korrupsjon i det russiske fengselsvesenet.