India: Ukraina har bedt om mer medisinsk hjelp

Da Ukrainas viseutenriksminister Emine Dzjaparova besøkte India, hadde hun med seg et ønske om flere medisiner og mer medisinsk utstyr. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

NTB

India sier Ukraina har bedt om mer medisiner og medisinsk utstyr. Indiske firmaer er også invitert til å bidra i gjenoppbyggingen av det krigsherjede landet.

Forespørselen fra Ukraina kom da landets viseutenriksminister Emine Dzjaparova besøkte India. Det fire dager lange besøket ble avsluttet onsdag.

I et møte med Indias viseutenriksminister Meenakshi Lekhi overrakte Dzjaparova et brev fra president Volodymyr Zelenskyj til Indias statsminister Narendra Modi, opplyser Indias utenriksdepartement. De gir ingen nærmere opplysninger om brevet.

– Gjenoppbygging av infrastruktur kan skape muligheter for indiske selskaper, sier Dzjaparova.

India har sendt bistand til Ukraina siden krigsutbruddet for et drøyt år siden. Samtidig har inderne ikke vært like kritisk mot Russland som mange andre land. India har også økt importen av russisk olje i løpet av krigen.