Lekkasje: Vestlige spesialstyrker er i Ukraina

Ifølge et lekket Pentagon-dokument skal det være spesialstyrker fra flere vestlige land på bakken i Ukraina. Lekkasjen er ikke bekreftet.

Det skriver flere medier, inkludert The Guardian og Euronews.

Det er ikke kjent hva de vestlige styrkene gjør på bakken eller hvor i Ukraina de er. Det skal være spesialsoldater fra blant annet Nato-landene Storbritannia, Latvia, Frankrike og USA i landet som ble angrepet av Russland februar i fjor. Det skal ha vært flest spesialstyrker fra Storbritannia, med opp mot 50 personer.

Ifølge Euronews er det ventet at Kreml vil bruke denne lekkasjen for alt det er verd. Russland har flere ganger hevdet at landet er under angrep fra Nato.

Britene advarer mot desinformasjon

Dokumentet er ett av flere som er lekket fra det amerikanske forsvarsdepartementet og lagt ut på nettet de siste ukene.

Britiske forsvarsmyndigheter har i en kort uttalelse på Twitter sagt at «det er en alvorlig grad av unøyaktighet» i lekkasjene.

«Lesere bør være på vakt når de leser påstander som har potensiale til å spre desinformasjon».

– Kan få fatale følger

Amerikanske myndigheter jobber på spreng for å finne årsaken til lekkasjen.

– Utgivelsen av klassifisert og sensitiv informasjon har ikke kun konsekvenser for vår nasjonale sikkerhet, men kan også ha fatale følger, advarte talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Chris Meagher under en pressebrief mandag.

