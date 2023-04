USA, Panama og Colombia enige om migrasjonsplan

NTB

USA, Panama og Colombia har inngått en avtale om å bekjempe udokumentert migrasjon gjennom jungelen mellom Colombia og Panama.

Avtalen omfatter en to måneder lang kampanje. Hensikten er å få slutt på ulovlig forflytning av mennesker og varer gjennom den ufremkommelige Darien-jungelen mellom Panama og Colombia.

Strømmen av migranter har i år mangedoblet seg via denne ruten. I første kvartal klarte 87.000 mennesker, flesteparten fra Venezuela, Ecuador og Haiti, å ta seg gjennom den tykke og farefylte jungelen, ifølge tall fra Panamas regjering.

I samme periode i 2022 ble det registrert 14.000 migranter. For fjoråret som helhet ble det satt rekord med nesten 250.000 migranter som tok seg over fra Sør-Amerika til Mellom-Amerika via Darien-ruten.

Avtalen som ble kunngjort i fellesskap av de tre landene tirsdag, går ikke i detalj om hvordan kampanjen skal forsøke å bremse migrasjonen.