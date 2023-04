Trump ber om utsettelse i injurierettssak

NTB

Donald Trump ber om utsettelse i en injurierettssak som handler om hvorvidt han har ærekrenket journalist E. Jean Carroll ved å nekte for å ha voldtatt henne.

Injuriesaken ble reist av Carroll, en tidligere spaltist i magasinet Elle, etter at Trump hadde nektet for at han angivelig voldtok henne på 1990-tallet. Carroll har hevdet at han voldtok henne i et prøverom i en klesbutikk.

Rettssakens startdato var blitt satt til 25. april.

Men i et brev til dommer Lewis Kaplan på Manhattan skriver Trumps advokater at den tidligere presidentens rett til en rettferdig rettssak er avhengig av en «nedkjølingsperiode».

De viser til en nylig «flom av skadelig mediedekning» utløst av den 34 punkter lange tiltalen som en domstol på Manhattan tok ut mot Trump tidligere denne måneden. Tiltalen handler om forfalskning av regnskap.