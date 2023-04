Arnold Schwarzenegger tettet hull i veien på egen hånd

NTB

Terminatoren Arnold Schwarzenegger er lei av hull i veien, men ser ingen grunn til å klage. Han tok fram spaden og fylte et veihull i Los Angeles på egen hånd.

Skuespilleren og den tidligere California-guvernøren tvitret tirsdag en video der han og en medhjelper reparerer et hull i veien i Brentwood i Los Angeles. Schwarzenegger bor selv i området.

– I dag, etter at hele nabolaget har vært oppgitt over dette store hullet som har skapt trøbbel for biler og sykler i ukevis, dro jeg ut sammen med teamet mitt og ordnet det. Jeg sier alltid at vi ikke skal klage, og i stedet gjøre noe med det. Vær så god, skriver han.

En nabo rullet ned bilvinduet og ropte takk til Schwarzenegger.

– Ingen årsak, svarte Schwarzenegger, iført skinnjakke og solbriller som kunne minne om hans rolle i «Terminator».

– Man må gjøre det selv. Dette er galskap. I tre uker har jeg ventet på at dette hullet skulle tettes, sa han.

Myndighetene i Los Angeles har siden 30. desember mottatt 19.692 anmodninger om reparasjon av veihull. Fram til 6. april var 17.549 av hullene tettet, ifølge myndighetene, men de har ikke svart på spørsmål fra AP om hullet som Schwarzenegger fylte, sto på listen over hull som ennå ikke var tettet.