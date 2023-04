Chile kutter arbeidsuken med fem timer

NTB

Chile reduserer arbeidsuken fra 45 timer til 40 timer og får dermed den korteste arbeidsuken i Latin-Amerika sammen med Ecuador og Venezuela.

Nasjonalforsamlingen vedtok tirsdag loven med 127 mot 14 stemmer.

Den nye arbeidsuken på 40 timer skal fases inn med én time i året over en femårsperiode og bringer landet mer på linje med flesteparten av verdens industrialiserte land.

– Dette er et prosjekt som vil tilføre enormt mye til livskvaliteten vår, sier arbeidsminister Jeannette Jara.

Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er Latin-Amerika den regionen i verden som har lengst arbeidsuke. I Argentina, Mexico, Peru og Panama er arbeidsuken på 48 timer, mens den er på 44 timer i Brasil.

I Frankrike er arbeidsuken på 35 timer, men franske arbeidere er blant de mest produktive i EU og OECD. I Storbritannia er arbeidsuken som regel på 40 timer og maksimalt 48 timer. Storbritannia og Spania er blant flere land som eksperimenterer med å redusere lengden på arbeidsuken.

Chiles nye lov hindrer arbeidsgiverne fra å redusere de ansattes lønn, og loven gjør det også mulig for folk å gå over til en fire dager lang arbeidsuke.

Noen mindre bedrifter i Chile har kritisert loven og mener de ikke har nok penger til å ansette flere arbeidere for å erstatte de tapte timene.

Jara sier at gradvis reduksjon av timeantallet over fem år gjøres nettopp for å ivareta denne bekymringen.

Samtidig står 27 prosent av landets arbeidsstyrke utenfor den formelle økonomien, noe som gjør at de ikke omfattes av loven.