Russerne var nær ved å fange ukrainsk nøkkelpersonell i krigens første dager

Få dager etter at Putin startet lynkrigen mot Ukraina skal russiske styrker ha vært svært nære å sette det ukrainske forsvarsdepartementet sjakk matt.

Det kommer fram i en ny podkast. Her forteller forsvarsminister Oleksij Reznikov hvordan det ukrainske lederskapet med nød og neppe klarte å unnslippe russiske angrep.

Les alt om krigen i Ukraina her!

– Kommandoposten som min stab ble tildelt, lå i Hostomel, som var den første byen som ble overfalt. Teoretisk sett, hvis vi hadde flyttet dit i løpet av en dag eller to, ville halvparten av våre tjenestemenn ha blitt tatt til fange, forteller Reznikov, ifølge Ukrainska Pravda.

Hundrevis av russiske fallskjermsoldater ble drept

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTB Les mer Lukk

Hostomel ligger ved elven Irpin noen mil nord for hovedstaden Kyiv. Det var her store tropper med russiske fallskjermjegere ble satt inn med helikopter og transportfly for å knuse det ukrainske forsvaret.

Men Putins og Russlands offensive plan mislyktes totalt. I stedet for en rask overraskelsesmanøver, ble de russiske styrkene omringet og nedkjempet av ukrainske styrker. Flere hundre russiske fallskjermsoldater ble drept, inkludert flere høytstående befal.

– Da kunne halvparten ha blitt tatt til fange

Dermed kunne ukrainsk nøkkelpersonell komme seg i sikkerhet bak frontlinjen mens russiske styrker ble drevet tilbake med store tap.

– Vi bare spredte oss i forskjellige bygninger tilhørende Forsvarsdepartementet. Takk Gud for at det er nok av slike bygninger i Kiev, sier forsvarsministeren.

Dersom han hadde fulgt den opprinnelige planen, som var utarbeidet før invasjonen, ville trolig store deler av forsvarsstaben ha blitt satt ut av spill, noe som kunne ha vært skjebnesvangert i krigens første fase.

– Da kunne halvparten av staben i forsvarsdepartementet ha blitt tatt til fange, sier Reznikov.

Fikk aldri bruk for paradeuniformer



I ettertid har det kommet fram at de russiske fortroppene hadde med seg paradeuniformer ettersom de regnet med å innta hovedstaden i løpet av få dager. Disse uniformene fikk de imidlertid aldri bruk for. I stedet måtte store russiske styrker trekke seg tilbake etter å ha blitt påført store tap.

I de påfølgende 14 månedene har den ukrainske regjeringen og statsapparatet fungert tilnærmet som normalt til tross for mange russiske rakettangrep.

Hver eneste kveld holder president Volodymyr Zelenskyj sin tale til nasjonen fra et sikkert sted i Kyiv, som en påminnelse om at den ukrainske regjeringen fortsatt er tilstede og fullt operativ.

Video: Her går det russiske flyet i bakken