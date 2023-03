Fem voksne og ett barn funnet døde ved grensa mellom Canada og USA

En politibåt deltar i søket etter et savnet barn i Akwesasne i Quebec fredag. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Seks mennesker er funnet døde i et myrområde i Quebec, nær grensa mellom Canada og USA. Ofrene har bakgrunn fra India og Romania, ifølge canadisk politi.

Likene ble funnet sent torsdag i nærheten av en kantret båt som tilhørte en savnet mann fra lokalsamfunnet i Akwesasne Mohawk.

– De seks personene antas å være fra to familier. Den ene har rumensk opphav, mens den andre familien er indiske statsborgere, sier det lokale politiets nestleder Lee-Ann O'Brien til pressen fredag.

Ofrene er fem voksne og ett barn under tre år, tilføyer hun.

– Vi tror at alle forsøkte å ta seg ulovlig inn i USA fra Canada, sier O'Brien.

Politiets dykkerteam leter etter et annet lite barn som antas å være savnet. Barnets pass ble funnet på ett av ofrene.

Politiet i området opplyste i forrige måned at det er registrert økt trafikk av ulovlige migranter både til lands og til vanns over grensa til USA. Det er også avdekket at menneskesmuglere opererer der.