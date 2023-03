Biden ber Russland løslate pågrepet WSJ-journalist

NTB

USAs president Joe Biden ber Russland om å løslate Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich. Amerikaneren ble pågrepet denne uka.

Gershkovich ble denne uka pågrepet i Jekatarainaburg, 1.800 kilometer øst for Moskva, anklaget for å ha spionert for amerikanske myndigheter.

Avisa og amerikanske myndigheter avviser anklagen og kaller den latterlig, og WSJ skrev i en lederartikkel fredag at de venter at USA utviser russiske journalister og ambassadøren til USA.