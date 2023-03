USA: Russland burde fratas plassen i Sikkerhetsrådet

Russland er permanent medlem av FNs sikkerhetsråd og overtar lørdag det roterende presidentskapet i rådet. USA mener at de bør miste plassen i rådet, men det tillater ikke FN-charteret. Foto: AP / NTB

NTB

Russland burde fratas plassen som fast medlem av FNs sikkerhetsråd, mener USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

– Russland er permanent medlem av Sikkerhetsrådet. Det bør de ikke være på grunn av det de gjør i Ukraina, med FN-charteret tillater ikke endring av permanent medlemskap, sier Thomas-Greenfield.

Lørdag overtar Russland også det roterende presidentskapet i Sikkerhetsrådet, som de vil ha den kommende måneden.

Thomas-Greenfield sier at hun forventer at Russland håndterer presidentskapet på profesjonelt vis, men at hun er i tvil.

– Vi forventer også at de vil benytte muligheten til å fremme sin desinformasjonskampanje mot Ukraina, USA og alle våre allierte, sier hun.

– Vi vil benytte hver eneste anledning til å uttrykke våre bekymringer over Russlands handlinger, sier Thomas-Greenfield, som gjentar USAs fordømmelse av krigsforbrytelsene og menneskerettsbruddene de russiske styrkene begår i Ukraina.