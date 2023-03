Lukasjenko: Russiske atomvåpen trengs for å avskrekke Vesten

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sier at det straks må inngås våpenhvile i Ukraina, og at partene må innlede samtaler om en varig fred. Foto: Det russiske utenriksdepartementets pressetjeneste / AP / NTB

NTB

De taktiske atomvåpnene som Russland har utstasjonert i Belarus, er nødvendige for å beskytte landet mot vestlig aggresjon, sier president Aleksandr Lukasjenko.

Ifølge ham planlegger nabolandet Polen en invasjon av Belarus.

– Stol på meg, jeg har aldri løyet for dere. De forbereder seg på å invadere Belarus, på å ødelegge landet vårt, sa Lukasjenko i en tale til nasjonen fredag.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Ellers i talen sa Lukasjenko at det er behov for en umiddelbar våpenhvile i Ukraina, og at partene må innlede samtaler om en varig fred. Det bør ikke være noen forhåndsbetingelser for en våpenhvile, sa han videre.

Lukasjenko advarer Ukraina mot å innlede en ventet motoffensiv. Ifølge ham vil dette gjøre forhandlinger mellom Moskva og Kyiv umulig.

Lukasjenkos Belarus er alliert med Russland. Russlands president Vladimir Putin sa i forrige uke at han vil utstasjonere taktiske atomvåpen i nabolandet, og russiske styrker har i invasjonen brukt belarusisk territorium.