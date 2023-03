Vladimir Putin advares av armensk politiker

– Hvis Putin kommer til Armenia, bør han arresteres.

I forrige uke åpnet Armenia opp å slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen ( ICC).

Straffedomstolen, som holder til i Haag i Nederland, utstedte en arrestordre på Russlands president Vladimir Putin tidligere denne måneden. Den konkrete anklagen dreier seg om barn som skal være deportert fra Ukraina til Russland.

Ønsker ikke Putin til Armenia

Putin besøkte Armenia sist i november. Skulle han komme på et nytt besøk, bør han bli arrestert. Slik lyder advarselen fra den armenske politikeren Gagik Melkonjan, som er er medlem av det armenske parlamentet for landets regjeringsparti.

– Hvis Putin kommer til Armenia, bør han arresteres. Det vil være bedre for Putin å bli i landet sitt. Når vi inngår disse avtalene, må vi oppfylle våre forpliktelser. La Russland løse sine problemer med Ukraina. Jeg vil ikke at Putin skal komme til Armenia, sier han i et intervju med det armenske Factor, skriver dansk TV 2.

Russland har reagert kraftig på Armenias mulige ICC-tilslutning. Landet har advart Armenia om «alvorlige konsekvenser» hvis de blir underlagt Jurisdiksjonen til ICC, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Se video: Den ukrainske soldaten hylles etter dette

Your browser doesn't support HTML5 video. Den ukrainske soldaten Ruslan Zubariev fikk «gullkorset» etter dette Les mer Lukk

123 land

Den tidligere sovjetstaten Armenia er alliert med Russland gjennom militæralliansen Den kollektive sikkerhetspakten. Den ble stiftet i 1992 som et motsvar til Nato.

Russland, Belarus, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan og er med i alliansen.

123 land i verden er medlem av ICC, men Russland er ikke blant dem. USA og Kina har heller ikke sluttet seg til den internasjonale domstolen.