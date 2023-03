Dødstallet stiger etter tempelkollaps i India

Redningsmannskapene brukte stiger og tau for å få folk opp fra brønnen etter kollapsen. Foto: AP / NTB

NTB

Tallet på døde etter at et gulv kollapset over en brønn i et tempel i India er steget til 35. Ytterligere 16 er skadd.