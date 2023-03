Malaysias tidligere leder får ikke korrupsjonssak vurdert på nytt

NTB

Malaysias høyesterett har avvist anken til tidligere statsminister Najib Razak, som er dømt til tolv års fengsel for korrupsjon.

Najib ba retten om en ny vurdering etter at en annen rettsinstans avviste anken hans. Dette første ikke fram, og dommen blir dermed stående. Det betyr også at 69-åringen må gi opp håpet om å komme tilbake til toppolitikken.

Najib hevder han ikke fikk en rettferdig rettssak, at advokatene hans ikke fikk nok tid til å sette seg inn i dokumentene i saken og at en av dommerne var inhabil.

Dermed må Den tidligere statsministeren fortsette å sone dommeren på tolv år for maktmisbruk, hvitvasking av penger og underslag etter at han overførte 42 millioner ringgit – nærmere 100 millioner kroner med dagens kurs – fra et statlig investeringsfond til sin egen konto.